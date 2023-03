Stiri pe aceeasi tema

- Voluntarii ucraineni croiesc echipamente pentru femeile aflate in razboi. De la uniforme speciale pentru femeile insarcinate, la truse de toaleta. Femeile nu sunt chemate la datorie in Ucraina, dar numarul lor in armata a crescut constant de la inceputul razboiului. Exista peste 40.

- Occidentul inarmeaza si sprijina Kievul si, prin urmare, este complice la "atacul" comis joi de presupusi "sabotori ucraineni" in regiunea rusa Briansk, la frontiera cu Ucraina, a denuntat vineri Ministerul rus de Externe intr-un comunicat postat pe pagina sa

- Autoritațile de la Kiev au reacționat la informațiile din presa de la Moscova, conform carora "sabotori ucraineni" ar fi patruns in regiunea rusa Briansk, ar fi deschis focul asupra civililor și ar fi luat ostatici.

- Editia online a cotidianului The Guardian din Anglia dedica un articol medicilor penali, titrand cu litere de o șchioapa: “Doctori romani anchetati pentru ca refoloseau dispozitive de implant din cadavre” „Procurorii susțin ca un medic, aflat in arest, a efectuat 238 de proceduri pe o perioada de șapte…

- Franța va trimite 12 obuziere Caesar suplimentare in Ucraina, a declarat ministrul apararii, Sebastien Lecornu, citat de The Guardian . Vorbind dupa intalnirea cu omologul sau ucrainean Oleksiy Reznikov la Paris, Lecornu a declarat ca cei doi au discutat despre instruirea piloților ucraineni pentru…

- Peste 6.500 de militari ruși au incercat sa se predea și au sunat la o linie telefonica speciala de la Kiev. Centrul operativ de comunicare a fost mutat recent intr-o locație secreta pentru a se evita interceptarea apelurilor de catre Moscova, scrie The Guardian.

- Autoritatile de la Kiev au anuntat ca au facut un nou schimb de prizonieri cu Rusia. Astfel, 50 de militari ucraineni, intre care 33 de ofiteri, s-au intors acasa, in a doua zi a Craciunului de rit vechi.