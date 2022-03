Lajos Kristof, fondatorul Amias Small School, a primit premiul „Outstanding Leadership Award”

Stiri pe aceeasi tema

- Din cei 35 de ucraineni, majoritatea sunt femei, copii și adolescenți. Printre ei se numara și un barbat. In urma cu 8 ani, au fost forțați sa-și lase in urma munca de-o viața din Crimeea și sa fuga in Herson. Acum, drama lor s-a repetat.„Noi nu am fost de acord cu aceasta invazie. Rușii au inceput…

- Vaccinurile disponibile in prezent produc o imunitate solida și de lunga durata impotriva formelor severe de boala, dar protecția impotriva infectarii cu coronavirus este trecatoare și poate scadea in fața unor noi variante de virus, ceea ce duce la necesitatea administrarii de noi doze, scrie HotNews,…

- Pfizer a lansat procesul de cerere a autorizarii de urgența a vaccinului sau contra Covid-19 pentru copiii cu varste intre șase luni și patru ani din SUA, a anunțat gigantul farmaceutic, transmite AFP. Vaccinarea copiilor din grupa de varsta 6 luni – 5 ani ar putea incepe in urmatoarele saptamani, cu…

- La 1 februarie, incepe relaxarea in Republica Filipine. Dupa o perioada de restriște, impusa de pandemie, autoritațile de aici anunța ca țara, aflata in Asia de Sud-Est, cu deschidere la Oceanul Pacific, se deschide pentru toți turiștii straini dornici de stat la plaja, la soare. Cei care vor sa ajunga…

- Un barbat de 33 de ani, infectat cu SARS CoV-2, a fost descoperit la PTF Nadlac in timp ce intra in tara, el testandu-se la un centru din Arad, dar nu a mai asteptat rezultatul si a plecat spre Cehia. Barbatul este cercetat pentru savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. Inspectoratul…

- Discuțiile s-au concentrat asupra unor teme din domeniile fiscalitații, debirocratizarii, educației și infrastructurii, gestionarea crizei energetice, dar și asupra masurilor de protejare a populației și mediului de afaceri de efectele pandemiei de COVID-19.In ceea ce privește gestionarea crizei sanitare,…

- Pentru vaccinarea impotriva Covid-19 copilului minor sunt obligatorii acordarea consimțamantului informat de catre parinți sau de catre tutore/reprezentant legal și de certificatul de naștere al minorului. In Franța, inițial, pentru vaccinarea copilului era nevoie de acordul ambilor parinți, cand era…

- Ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila, a emis Ordinul cu privire la acordarea titlului de medic specialist ATI pentru 113 medici care au absolvit examenul de specialitate la 31 decembrie 2021 și au finalizat stagiile de rezidențiat. Alți 48 de medici ATI, care au absolvit examenul de specialitate,…