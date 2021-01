Stiri pe aceeasi tema

- Marile Premii de Formula 1 ale Australiei si Chinei, prevazute pe 21 martie respectiv 11 aprilie la Melbourne si Shanghai, sunt pe punctul de a fi reprogramate din cauza pandemiei de coronavirus, conform unor surse apropiate de organizatori, citate de AFP. Cele doua curse urmeaza sa fie amanate pentru…

- Coreea de Sud prelungește restricțiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus pana la 17 ianuarie din cauza creșterii infecțiilor in jurul capitalei, transmite DPA. Acestea vizeaza Seulul și...

- Rita Ora ar fi venit sa petreaca sarbatorile de iarna in Romania, dupa scandalul provocat in Marea Britanie din cauza petrecerii pe care a dat-o de ziua ei, in ciuda restricțiilor impuse de autoritați. Rita Ora ar putea petrece sarbatorile de iarna departe de casa, dupa scandalul pe care l-a provocat…

- Anul viitor se prefigureaza a fi o catastrofa umanitara, iar tarile bogate nu trebuie sa calce in picioare tarile sarace „intr-o goana pentru vaccinuri” pentru a combate pandemia de coronavirus, au avertizat vineri oficiali ai Natiunilor Unite in Adunarea Generala, transmite Reuters.

- Un mic grup de germani a vrut duminica sa mentina vie o traditie anuala in ciuda restrictiilor din cauza pandemiei de coronavirus si au participat la o cursa imbracati in costume de Mos Craciun, scrie Reuters, potrivit news.ro. "Credem ca este foarte trist ca intrecerea nu poate avea loc in…

- Cativa zeci de germani au luat parte duminica la intrecerea Mos Craciunilor in incercarea de a mentine vie o traditie anuala in ciuda restrictiilor cauzate de pandemia de coronavirus, informeaza Reuters. ''Este foarte trist ca intrecerea nu poate avea loc in conditii normale anul acesta'',…

- Curtea Suprema a SUA a interzis miercuri guvernatorului statului New York sa impuna restrictii lacasurilor de cult din cauza epidemiei de coronavirus, argumentand ca reuniunile religioase nu trebuie tratate diferit de cele nereligioase autorizate, relateaza joi Reuters si AFP. Guvernatorul…

- Restrictiile impuse in ultima perioada de mai multe guverne dau primele rezultate, insa al doilea val al pandemiei solicita in continuare sistemele de sanatate. Cea mai mare presiune este pe sectiile de terapie intensiva. Bilantul global al pandemiei pe glob indica aproape 54 de milioane de cazuri,…