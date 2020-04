Stiri pe aceeasi tema

- Global Citizen, organizatia aflata in spatele "valului" de concerte sustinute de diverse staruri in resedintele lor in timpul pandemiei de coronavirus si difuzate pe retelele de socializare, s-a asigurat de aceasta data de participarea unor artisti precum Elton John, Lizzo, Stevie Wonder, Alanis Morissette,…

- Lady Gaga a anuntat ca organizeaza concertul televizat caritabil „One World: Together At Home”, in beneficiul celor care lupta cu pandemia de COVID-19. La concertul care va avea loc in 18 aprilie vor participa vedete precum Paul McCartney, Stevie Wonder si Billie Eilish, conform Mediafax.Evenimentul…

- Sophie Gregoire, sotia premierului canadian, Justin Trudeau, s-ar putea sa-l fi contagiat cu COVID-19 pe actorul britanic Idris Elba in cadrul unui eveniment desfasurat la Londra, la care a participat si pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton, relateaza marti EFE, potrivit Agerpres.Idris Elba,…

- Actrița Olga Kurylenko și actorul Idris Elba au anunțat ca au fost diagnosticati cu noul coronavirus, anunța MEDIAFAX.Olga Kurylenko, in varsta de 40 de ani, a facut anunțul pe Instagram. Actrița, cunoscuta pentru rolul Camille Montes din filmul „Quantum of Solace”, al 22-lea al seriei James…

- Mirel Radoi va antrena naționala de tineret la JO 2020, dar și-a dorit ca Adrian Mutu, inlocuitorul sau la under 21 sa fie in staff-ul echipei. Adrian Mutu ar putea avea probleme in a intra in Japonia. Constituția acestei tari specifica faptul ca persoanele care au fost condamnate pentru consumul…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a fost criticat dupa ce a anunțat ca va dona 690.000 de dolari pentru ajutorarea Australiei de a-și reveni de pe urma incendiilor de vegetație. CEO-ul Amazon, Jeff Bezos, a anunțat, ca va dona 1 milion dedolari australieni, sau aproximativ 690.000 de dolari americani,…

- Actorul Leonardo DiCaprio a anunțat ca va dona 3 milioane dedolari unui fond de ajutorare pentru combaterea incendiilor din Australia. Banii vor fi donați Fondului Australia Wildlife, lansat de organizatiaEarth Alliance, condusa de DiCaprio, pentru a veni in ajutorul "reactiilorinternationale la incendiile…