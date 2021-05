LaDoiPași, o franciză Metro, a ajuns la 1.500 de magazine la nivel național Rețeaua de francize LaDoiPași a Metro a continuat sa se extinda intr-un ritm alert in primele luni ale anului, ajungand sa numere astazi peste 1.500 de magazine in toata țara. Astfel, in prezent, este poziționata ca cea mai mare rețea de magazine independente din Romania, cu obiectivul de a ajunge, pana la finele anului, la peste 1.600 de unitați. Dupa ce a atins anul trecut peste 1.400 de magazine la nivel național, rețeaua de francize LaDoiPași a ajuns acum la 1.500 de unitați și vea sa ajunga la 2,000 de magazine de proximitate in 2023. „Deși anul trecut a fost unul greu, iar 2021 nu este lipsit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 1.083 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, din doar 11.600 teste procesate. Rata de pozitivare ajunge astfel la 9,33%. La terapie intensiva sunt 1.253 pacienți in stare grava. De la ultimul bilanț, au fost inregistrate 88 de noi decese in randul pacienților…

- V. S. Ieri, Direcția de Sanatate Publica a raportat doar 37 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 in localitațile prahovene, acesta fiind cel mai mic numar de persoane diagnosticate cu Covid-19 in județul nostru, din ultimele luni. Și la nivel național situația a aratat un trend descrescator, in…

- 53 de cazuri noi, la Constanta. La nivel national, s au inregistrat 2.931 noi infectari. Pana astazi, 20 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.034.003 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .950.242 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate…

- In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.476. Pe teritoriul Romaniei, 68.924 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 16.343 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 58.218 persoane…

- Metro Cash&Carry a continuat sa dezvolte rețeaua de francize LaDoiPași, in ciuda contextului economic dificil cauzat de pandemia Covid 19. Astfel, anul trecut a reușit sa atraga sub brandul LaDoiPași un total de 360 de noi antreprenori independenți, și numara in prezent peste 1,470 de unitați LaDoiPași…

- Au fost aplicate 3.824 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 767.550 de lei. In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19. Peste 6.900 de politisti, impreuna…

- Bucuresti, 9 martie 2021. Terapia – o companie SUN PHARMA (Terapia), anunța intrarea in țara a unei noi transe de 1.165.000 de tablete de FluGuard (favipiravir), folosit in tratamentul COVID-19, conform protocolului national de tratament. Aceste doze vor fi distribuite unitaților medicale desemnate…

- Au fost depistate in ultimele 24 de ore 1.634 de cazuri de coronavirus la nivel național, dupa efectuarea a 10.255 de teste. In Timiș sunt 177 de cazuri noi, cele mai multe la nivel național dupa București. 47 de decese sunt raportate la nivel național de duminica pana luni.