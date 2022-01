Ladislau Boloni a ajuns în România pentru discuțiile finale cu Stoichiță și Burleanu Conducerea Federației Romane de Fotbal cauta un nou selecționer dupa ce contractul lui Mirel Radoi s-a incheiat la data de 30 noiembrie. Ladislau Boloni (68 de ani) este principalul favorit. Boloni a ajuns joi seara in București pentru ultimele negocieri cu FRF, pentru postul de selecționer. Antrenorul a venit din Franța, iar discuțiile finale vor avea loc vineri. Acesta a fost așteptat la aeroport, de directorul ethnic al FRF, Mihai Stoichița. Ladislau Boloni este liber de contract din mai, cand s-a desparțit de Panathinaikos. Fostul internațional roman a lucrat ca antrenor vreme de 27 de ani.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Ladislau Boloni a aterizat joi, 6 ianuarie, la București și va purta maine discuțiile finalele cu Razvan Burleanu, președintele FRF. Potriviti Gazetei Sporturilor , tehnicianul de 68 de ani are „99 la suta șanse” sa preia naționala. La sosirea de la Nisa (Franța), Boloni a fost așteptat de Mihai Stoichița,…

- Conducerea Federației Romane de Fotbal cauta un nou selecționer dupa ce contractul lui Mirel Radoi s-a incheiat la data de 30 noiembrie. Mihai Stoichița a directorul tehnic al FRF, a anunțat ca urmeaza a avea loc o noua intalnire cu Ladislau Boloni (68 de ani). Acesta este liber de contract din mai,…

