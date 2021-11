Comisia Europeana a autorizat a doua insecta ca ingredient alimentar pentru piața UE. Este vorba de Locusta migratoria (lacusta calatoare), care este destinata comercializarii ca gustare sau ca ingredient alimentar intr-o serie de produse alimentare. Drumul a fost deschis, insa, in urma cu cateva luni de viermele galben uscat. Acest aliment nou va fi disponibil sub forma congelata, uscata și de pudra și este destinat comercializarii ca gustare sau ca ingredient alimentar intr-o serie de produse alimentare. Autorizarea vine in urma unei evaluari șiințifice riguroase efectuate de EFSA, care a concluzionat…