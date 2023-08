Mii de prahoveni și oameni din toate colțurile țarii, veneau, an de an, la baile sarate de la Telega pentru a-și trata diferite afecțiuni, mai ales de natura reumatica. Institutul Balnear Francez poziționase stațiunea pe locul al doilea in Europa și pe locul al cincilea in lume in ceea ce privește contribuția la vindecarea a […] The post Lacul sarat din Romania, care face minuni pentru sanatate, lasat in paragina! A ajuns o capcana penztru copii si adulti first appeared on Ziarul National .