- Compania Rivian a fost inființata in 2009 in California. Opt ani mai tarziu, Rivian a anunțat ca urmeaza sa construiasca un SUV și un pick-up, ambele cu zero emisii. Acestea au fost denumite R1S, respectiv R1T, și au fost prezentate oficial in 2018 la Los Angeles. La finalul anului trecut, fondatorul…

- Un tribunal din Los Angeles a respins cererea inaintata de Britney Spears vizand eliminarea tatalui ei din tutela impusa prin ordin judecatoresc in 2008 dupa ce cantareata a suferit o cadere nervoasa. In virtutea acestei caderi, James Spears detine controlul asupra afacerilor artistei, au precizat media…

- Meteorologii anunța pentru astazi ploi slabe in centrul și sudul țarii, iar la nord - cer variabil. Maximele zilei vor oscila intre +18 și +20. Ploile fac o pauza pentru 3 zile, apoi se intorc in toata țara. Astfel, de luni se așteapta averse puternice, doar in nordul și centrul țarii.

- O adolescenta din California s-a napustit asupra unei ursoaice cu pui care se cocoțasera pe zidul casei ei din suburbia Bradbury, la est de Los Angeles. Camera video a surprins-o pe Heiley Morinico, in varsta de 17 ani, cum iese din casa și impinge ursoaica uriașa cu ambele maini chiar in momentul in…

- Imaginile cu o adolescenta care sare asupra unei ursoaice, ca sa-și salveze cainii, in California, au devenit virale, dupa ce fata a pus pe fuga animalul salbatic, relateaza AFP . Hailey Morinico nu a ezitat, atunci cand a vazut un urs mare care se confrunta cu cainii familiei, de pe un zid din curtea…

- In urmatoarele 24 de ore, in nordul si centrul tarii va ploua cu descarcari electrice, iar in sud cerul va fi innorat. La Briceni vor fi 18 grade, iar la Soroca, Balti si Orhei 19 grade. 21 de grade vor fi la Tiraspol, iar la Leova 22 de grade.