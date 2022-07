Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru USR al Economiei Claudiu Nasui ii avertizeaza pe romani ca ”dezastrul economic este abia la inceput” și ii sfatuiește sa nu faca datorii, sa nu iși țina economiile in lei sau euro. ”Oameni buni, nu va indatorați, nu va țineți economiile in lei (sau euro) și nu incepeți acum proiecte…

- Romania este o țara cu o mulțime de locuri spectaculoase, unde turiștii iși gasesc nu doar liniștea, ci și vindecarea. Lacul Ursu, aflat in Sovata are cea mai mare concentrație salina de pe planeta, fapt ce il face unic in lume, este foarte cald și aduce vindecare oamenilor.

- David Popovici a ajuns in țara, dupa ce a fost incoronat dublu campion mondial la natație, la Budapesta. Inotatorul de numai 17 ani a fost copleșit de emoții, atunci cand a realizat cat de multa lume l-a susținut, așteptandu-l la aeroportul Henri Coanda din Capitala. Cum le-a mulțumit fanilor. David…

- Un partid care se autodistruge prin autocombustie interna. Oameni care nu vad in jurul lor decat dusmani. Acestea ar fi principalele cauze care l-au determinat pe Dacian Ciolos sa paraseasca USR. Aparut ca tehnocrat in viata politica, aterizand direct pe cea mai inalta functie la care poate ravni…

- Duminica a fost o zi vesela și plina de amuzament, chiar daca unul amar pentru simpatizanții unor partide. Președintele USR Sovata și-a facut publica demisia din partid, alaturi de intreaga filiala locala, acuzand ca au aflat de pe facebook faptul ca la ei in oraș s-a organizat un seminar național…

- Prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa a postat pe pagina sa de facebook un mesaj in care vorbeste despre doua evenimente la care a participat saptamana aceasta.Unul dintre acestea este evenimentul gastronomic din Romania CARNEXPO Grill care a avut loc in perioada 5 6 mai 2022, la Phoenicia…

- Ion Țiriac a dat o noua lovitura. A facut o noua achiziție de zeci de mii de euro in Romania. Mulți oameni il vor invidia pe miliardar dupa ce Țiriac Collection primește un nou exemplar excepțional in componența sa. Mașina este menita sa reinvie istoria Mustang Mach 1. Ion Țiriac a mai dat o lovitura.…

- Nu este insa singura companie afectata. Pe lista sunt și TAROM, Romsilva și CFR Marfa.CONCEDIERI LA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIAangajați care vor fi concediați in 2022 - 2.000angajați care vor fi concediați pana in 2026 - 6.400numarul actual de angajați ai complexului - 11.000sursa: Complexul Energetic…