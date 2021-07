Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 13 iul – Sputnik. Presa mondiala a acordat spații largi escapadei spațiale a excentricului miliardar britanic Richard Branson. Branson e revenit duminica pe pamant dupa ce a aterizat in siguranta pe baza Spaceport America din New Mexico, dupa ce a petrecut cateva minute la o altitudine…

- Intersectia strazii Brancoveneanu cu strada Horia ascunde o comoara arhitecturala, din pacate, lasata in paragina. Blocul Panopoulos, este compus din patru nivele, subsol, parter si doua etaje, stilul acestuia dandu i un aer maritim.Proiectat in 1930 de arhitectul Harry Goldstein mai tarziu isi schimba…

- Un podcast bazat pe marturiile unor calugarite din ordinul Misionarelor Caritatii si intitulat „The Turning: The Sisters Who Left” in care una din ele afirma ca uneori granita dintre religie si cult devenea poroasa a starnit dispute referitoare la diferenta dintre un lider religios carismatic din anii…

- BERBEC Este o adevarata zi de sarbatoare pentru tine, vei avea opotunitati nemaipomenite, te vei distra alaturi de prieteni si vei lasa in urma orice grija. Te vei ocupa mai mult de pasiunile tale, iar pe latura sentimentala traiesti o adevarata poveste de dragoste. TAUR Ziua de azi este dedicata…

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi, iar declarațiile de dragoste și momentele tandre „topesc” inimile fanilor. Cei doi se bucura de cateva zile de relaxare pe plajele din Maldive, iar ultima fotografie de cuplu a venit și cu o descriere emoționanta din partea…

- Dragostea adevarata exista, iar Doina și Vasile Popovici au cunoscut-o. Cei doi soți s-au iubit in ultima clipa și au ales sa-și traiasca batranețea impreuna, liniștiți, intr-un camin de pensionari. Cuplul care a cunoscut dragostea adevarata In urma cu 4 ani, Doina și Vasile Popovici au mers de mana…

- Mihai Viteazul trebuie sa fie sau nu calare? Este o intrebare la care Primaria din Slobozia și Ministerul Culturii așteapta un raspuns in sala de judecata. Poate parea hilar, dar Primaria din Slobozia și Ministerul Culturii au o disputa cu privire la amplasarea in oraș a unei statui a domnitorului,…

- Steve Kerr (55 de ani), antrenorul celor de la Golden State Warriors, are locul asigurat in istoria NBA. Steve Kerr, coleg cu Michael Jordan in „generația de Aur” a lui Chicago Bulls, are o poveste speciala de viața. S-a nascut in Beirut, acolo unde tatal lui conducea o universitate americana, și a…