Stiri pe aceeasi tema

- Lacrimi și zeci de mesaje de condoleante pentru eleva de doar 17 ani de la „HCC” Alba Iulia, care și-a pierdut viața in mod tragic, la o sala de fitness: „Drum lin spre ingeri!” Lacrimi și zeci de mesaje de condoleante pentru eleva de doar 17 ani de la „HCC” Alba Iulia, care și-a pierdut viața in mod…

- VIDEO: Balul Bobocilor la Colegiul HCC din Alba Iulia. Maria Zecheru și Kevin Suardi, Miss și Mister Boboc HCC 2022 Dupa aproape patru ore, vineri noaptea, la Casa de Cultura a Sindicatelor, Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia și-a ales Miss și Mister Boboc 2022. In urma probelor…

- LIVE VIDEO: Balul Bobocilor al Colegiul HCC din Alba Iulia. Bobocii ”calatoresc in timp” pentru titlurile de Miss și Mister Boboc In aceasta seara, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia, se desfașoara Balul Bobocilor de la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan”. Șapte perechi se prezinta…

- FOTO, VIDEO| Parintele Doru Gheaja a insuflețit Alba Iulia de Ziua Naționala „Horea, Cloșca și Crișan”. ”Din țara moților noi am venit” a rasunat in Cetatea Alba Carolina, in cinstea eroilor neamului Parintele Doru Gheaja, „parintele cantecelor patriotice din Romania”, a cantat la Alba Iulia de Ziua…

- FOTO, SONDAJ| Balul Bobocilor 2022, la Colegiul Național ”HCC” din Alba Iulia, in 4 noiembrie. Voteaza cei mai frumoși boboci, intrați in lupta pentru Miss și Mister Balul Bobocilor 2022, la Colegiul Național ”HCC” din Alba Iulia, in 4 noiembrie. Voteaza cei mai frumoși boboci, intrați in lupta pentru…

- Competiție de speedcubing la Alba Iulia. Inscrieri pana in 27 octombrie la concursul de rezolvare a cubului Rubik In perioada 28-29 octombrie 2022, la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia se desfașoara un concurs de speedcubing, rezolvare a cubul Rubik. Peste 50 de concurenți s-au…

- Numeroase cladiri și monumente istorice, din Alba Iulia, beneficiaza de iluminat arhitectural. Vorbim, intre altele, de Porțile Cetații Alba Carolina, Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan, Statuia Ecvestra a lui Mihai Viteazul, monumentele din Piața Cetații, Lupa Capitolina și busturile de pe Aleea…

- LIVE VIDEO| Elevii Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia se intorc in banci: Ceremonia de inceput al noului an școlar i-a reunit cu profesorii lor Elevii Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia se intorc in banci: Ceremonia de inceput al noului an școlar i-a…