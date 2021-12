Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a murit in urma unui grav accident de circulație produs in aceasta dupa-amiaza pe Calea Șagului din Timișoara era Laszlo Farkas, unul din fondatorii formației Quo Vadis. Acesta a implinit, la inceputul lunii noiembrie, 51 de ani. Cu 30 de ani in urma, in 1991, artistul a pus bazele formației…

- Memorialul Revolutiei din Timisoara a deschis programul dedicat Revolutiei din Decembrie 1989 cu o inedita expozitie care vorbeste despre viata celor care au trait comunismul in Republica Democrata Germana.

- A zecea editie a initiativei Ziua Stafetei, o campanie anuala desfasurata de Fundatia Terre des hommes Romania, conecteaza tinerii cu 15 mentori-personalitati din Romania si promoveaza dreptul copiilor de a-si alege viitorul.

- Corneliu (Cornel) Coposu (n. 20 mai 1914, Bobota, Salaj – d. 11 noiembrie 1995, București), politician roman, liderul opoziției din Romania postcomunista. Corneliu Coposu s-a nascut in ziua de 20 mai 1914 la Bobota, in județul Salaj, intr-o familie care a luptat și pentru recunoașterea drepturilor…

Veste zguduitoare pentru lumea chef-ilor din Romania: Liviu Chiorpec a incetat din viața, dupa o lupta grea cu cancerul

- Nascut pe 10 ianuarie 1932, la Ștefanești, jud. Botoșani, AUREL VAINER, devenit mai tarziu doctor in economie, a fost, in primul rand, un om in adevaratul ințeles al cuvantului. Ein Mensch, cum ii placea sa spuna despre cei puțini, aleși la suflet, ca și el, care meritau acest calificativ. Venea dintr-o…

- In aceasta seara, puțin dupa ora 20.00, profesorul Cristian Spulber a plecat dintre noi. Demn, in liniște, așa cum și-a trait intreaga viața. O viața extraordinara a unui om de excepție. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

- The Edge, chitaristul legendarei trupe U2, a fost vineri la UNTOLD, insoțindu-l pe Martin Garrix la UNTOLD, fiind astfel pentru prima data cand un membru al fabuloasei trupe U2 ajunge in Romania.DJ-ul olandez a venit in țara noastra din Las Vegas și l-a adus pe The Edge la UNTOLD pentru a-i prezenta…