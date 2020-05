V. Stoica Pana ieri, in laboratorul de biologie moleculara de la Spitalul Județean de Urgența Ploiești și in cele din Capitala fusesera efectuate 1.815 teste pentru depistarea cazurilor de coronavirus din județul Prahova, 70 dintre acestea avand rezultate pozitive. Astfel, la numarul de pacienți diagnosticați cu SARS Cov-2, Prahova ramane printre ultimele județe din țara, la fel și la procentul mare al persoanelor care au fost vindecate și externate din spital. Ieri, președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a anunțat ca in cadrul laboratorului de biologie moleculara al Spitalului…