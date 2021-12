Laboratorul de biologie din cadrul Spitalul de Boli Infecțioase poate identifica mutațiile virale Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, spune ca exista mai multe studii in desfașurare pe diferite caracteristici virale ale variantei Omicron. Totodata, pentru ca exista puține cazuri și la persoane tinere, fara comorbiditați, acesta spune ca nu pot fi facute predicții epidemiologice pana la finalizarea studiilor. „Laboratorul de biologie moleculara din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” poate identifica mutațiile virale, ridicand suspiciunea de inalta de infectare cu o anumita tulpina. Proba este trimisa catre Institutul Matei Balș pentru confirmare.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

