La 15 ani a debutat în Formula 4! Luca Savu, campionul național de la Radical Cup din sezonul trecut, a avut un debut extraordinar in Europa. Tanarul pilot a pornit din Pole Position la prima sa participare in Formula 4, in cursa de pe circuitul Nagaro, din Campionatul Franței. Viitorul in motorsport suna bine pentru unul dintre cei mai tineri și talentați piloți din Romania, Luca Savu! La doar 15 ani, clujeanul și-a facut debutul in Europa! Și nu oriunde! In Formula 4! Multiplu campion național la karting și campion național in sezonul trecut la Radical Cup, Luca a facut inca un pas spre marea performanța! „A fost o experiența… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Europa au trecut cu bine peste iarna acestui an, insa acest lucru a fost posibil și grație vremii mai calde ca de obicei. Pentru iarna ce urmeaza, provocarile nu dispar. Expertul in energie Bogdan Berneaga explica pentru „Adevarul” care ar fi riscurile la adresa Europei și a țarii noastre

- Urmatoarea ȚINTA a politicienilor din Romania: VANEAZA votanti sub 18 ani. Se vrea revizuire a Constitutiei in acest sens Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, pledeaza pentru reducerea varstei de vot la 16 ani: „Nu putem sa nu implicam tinerii in viata cetatii de vreme ce suntem in era…

- Zacamintele de gaze exploatate astazi in Romania mai pot asigura consumul național pentru cel mult opt ani. Gazele offshore in schimb, pot tripla aceasta perioada. Cursa pentru gazele de sub Marea Neagra a inceput cu multe bariere, insa resursele de aici ne pot asigura securitatea energetica.

- Klaus Iohannis a transmis ca femeile au o contributie majora in ceea ce priveste punerea pe agenda publica a unor teme esentiale precum schimbarile climatice si tranzitia energetica si a subliniat ca sustinerea acestora pentru a se implica in viata publica si profesionala trebuie sa fie permanenta.…

- La Campionatele Mondiale de biatlon de la Oberhof, in proba de 20 km individual, sportivul roman George Buta a terminat pe locul 23. El a avut patru trageri bune, din 20 de focuri, doar doua și-au ratat ținta. Cursa lui a fost cronometrata in 55:03.7. La doua locuri distanța, pe poziția a 25-a, a terminat,…

- Brazilianul Eric de Oliveira, cel mai bun marcator strain din istoria fotbalului romanesc, dezvaluie ca se confrunta cu mari probleme medicale."Ma așteptam sa merg la doctor și apoi sa revin la fotbal, insa n-a fost așa. Un medic mi-a pus un stent la picior și din momentul ala eu n-am mai putut sa joc!…

- Inflația in creștere a devenit in ultima perioada o problema majora nu doar in Romania, ci aproape peste tot in lume, chiar și in cele mai dezvoltate țari. Pentru a tempera acest trend inflaționist, cel mai la indemana instrument al bancilor centrale este creșterea dobanzilor de referința, un mecanism…

- Un gest de omenie al unui taximetrist din Cluj-Napoca, Romania, a impresionat utilizatorii pe rețelele de socializare. O mama care a apelat la serviciile sale ca sa ajunga cu copilul la spital, i-a dat apoi mesaj precizind ca are doar 16 lei sa ii dea pe cursa. Cursa cel mai probabil ar fi valorat mai…