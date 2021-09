La zece zile de la începerea anului școlar, aproape 70.000 de elevi au trecut deja în sistem online 3.362 de elevi și preșcolari sunt declarați infectați cu Covid-19, la numai zece zile de la debutul noului an școlar 2021-2022, potrivit datelor puse la dispoziție de Ministerul Educației. Cifra este mai mult decat ingrijoratoare, avand in vedere ca este de trei ori mai mare fața de cea raportata dupa primele trei zile de școala. […] The post La zece zile de la inceperea anului școlar, aproape 70.000 de elevi au trecut deja in sistem online appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

