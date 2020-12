La vremuri liberale, tot PD/PDL la guvernare Ultimele alegeri europarlamentare, locale și parlamentare au demonstrat inca o data ca pisica are noua vieți. Iar la noi, partidul care a confirmat in ultimii 25 de ani mitul pisicii este PD creat de Petre Roman și incalecat de Traian Basescu. De a lungul timpului, PD a devenit PDL și, din 2017, a devenit PNL. Acum, straiele Bratienilor lasate moștenire liberalilor sunt imbracate și afișate de „tovarașii” și „copiii” lui Traian Basescu in Parlamentul European, Guvernul Romaniei, Parlamentul Romaniei sau la șefia Consiliilor Județene. Astfel, din cei zece europarlamentari liberali, șase provin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

