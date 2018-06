La vanatoare de suflete in fata cimitirului

Stiri pe aceeasi tema

- Acum, Ari, a devenit una dintre cele mai cautate clarvazatoare din Australia, scrie click.ro. Ea zice ca moartea miroase a „mucegai dulce, a putrefactie ciudata, a boala". Tanara este chemata frecvent in azilele pentru batrani pentru a le spune acestora „cand sa se pregateasca pentru marea trecere…

- Victimele atacului de la Manchester vor fi omagiate, marti, la implinirea unui an de la tragedie, printr-o slujba religioasa si prin momente de reculegere in acest oras, dar si la nivel national in Statele Unite ale Americii, precum si prin muzica, scrie BBC.com.

- Noile norme sociale schimba experienta durerii, scrie jurnalista Dyani Sabin, intr-un material controversat, publicat de popsci.com. In ce masura moartea unui animal poate fi pusa in balanta cu disparitia unei fiinte umane?

- Rasturnare de situație in cazul atacului cu arma din Borșa. Indivizii care au tras cu arma in familia unui borșean,continua sa amenințe cu moartea. Vezi ce mesaje a primit victima dupa ce a fost atacat! Cazul de la Borșa ia amploare. Daca in urma cu 2 zile o familie a fost trezita in plina nopate de…

- Lucian Sanmartean, ”Magicianul” lui Gigi Becali, a devenit, fara voia lui, protagonistul unei mega-telenovele care a pus pe jar intreaga suflare a fotbalului romanesc. Mijlocașul de la FC Voluntari da de pamant cu o tanara care susține ca ar fi ”amanta” lui. La randul ei, fata spune ca ar fi fost amenințata…

- S-au implinit doi ani de la moartea celebrului coregraf Cornel patrichi. Vaduva sa a transmis un mesaj cutremurator. Renumitul coregraf Cornel Patrichi a incetat din viața in data de 5 aprilie 2016 . Acesta a fost rapus de un cancer pulmonar. Cornel Patrichi a fost casatorit cu Cornelia Patrichi , cu…

- Prezentatorul Dan Negru a adus un val de critici la adresa unei televiziuni, care nu l-ar fi angajat pe Andrei Gheorghe din cauza danturii. Negru și-a exprimat supararea pe rețeaua de socializare, unde a scris un mesaj taios. „TVR nu s-a delimitat de Marina Almașan care a spus ca televiziunea publica…

- Catalin Moroșanu a caștigat lupta cu Lukas Krupadziorow, poreclit ”Colosul Poloniei”, meci din gala Superkombat de la Madrid. Catalin a luptat cu toata energia și l-a invins prin decozoe unanima pe polonez, deși fața ii era plina de sange. Catalin Moroșanu l-a trimis de doua ori la podea pe uriașul…