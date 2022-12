Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 35 de persoane s a rasturnat noaptea trecuta in municipiul Pascani, judetul Iasi. Alerta a fost data putin dupa miezul noptii cand a fost activat si Planul Rosu de Interventie. Potrivit ISU Iasi, la ora 00. 03 prin apel prin SNUAU 112 salvatorii au fost anuntati ca un autocar cu 35 de…

- Un grav accident rutier, in care sunt implicate zeci de persoane, a avut loc in noaptea de vineri spre sambata la intrarea in Pașcani, acolo unde un autocar din Botoșani cu peste 30 de calatori s-a rasturnat.

- 25 de oameni au ajuns la spital vineri spre sambata noaptea, dupa ce autocarul in care se aflau s-a rasturnat, la ieșirea din Pașcani, in județul Iași. Erau 37 de persoane in autocar, iar autoritațile au declanșat planul roșu de intervenție. Dintre cei 25 de oameni transportați la spital, 15 au varste…

- Un grav accident rutier a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, in loc. Pașcani, județul Iași, dupa ce un autocar s-a rasturnat pe șosea. 25 de persoane au fost ranite, dintre care 15 copii. A fost activat și Planul Roșu de intervenție. Din primele informații, un autocar in care se aflau 35 de…

- Moarte socanta in familia unei artiste din Botosani. Sotul cantaretei de muzica populara Carmen Cornaci, in varsta de 38 de ani, a fost gasit spanzurat. Descoperirea macabra a fost facuta de unul dintre vecinii barbatului. Alarmat ca acestea nu mai raspundea la telefon, a mers la casa pe care acesta…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si opt persoane s-a produs, luni dimineata, intre localitatile Cosereni si Movilita, pentru optimizarea misiunii fiind activat Planul rosu de interventie, informeaza ISU Ialomita. Cinci echipaje operative din cadrul Detasamentului de pompieri…

- Trofeul Campulung Muscel 2022 a fost caștigat de Octavian Ciovica, cel care a devenit, astfel, și campion național absolut al Campionatului Național de Viteza in Coasta! Ediția de anul acesta, derulata pe traseul Lerești- Voina, a insemnat record dupa record. In cele doua zile, cat s-a desfașurat competiția…