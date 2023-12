Stiri pe aceeasi tema

- DEBLOCARE TRAFIC… Secția Drumuri Naționale Barlad a lucrat intreaga noapte (26-27 noiembrie) pentru deblocarea DN 11A, Barlad – Podu Turcului, inchis de ieri din cauza viscolului puternic. Odata cu acest sector, utilajele DRDP Iași au intervenit și pentru reluarea circulației și pe celelalte doua drumuri…

- CONDIȚII… Cea mai mare unitate sanitara din județul Vaslui a achiziționat un autocar nou-nouț pentru medicii care fac naveta de la Iași. Vehiculul are o capacitate de 55 de locuri și il va inlocui pe cel vechi, care avea o capacitate de 27 de locuri. Finanțarea a fost asigurata de la bugetul Consiliului…

- FINALIȘTI… Juniorii de la Real Junior Vaslui ne-au reprezentat cu cinste la turneul Premier Junior Cup – Iași. Puștii pregatiți de Ciprian Amarandei, nascuți in anul 2012, s-au clasat pe locul secund, dupa ce au pierdut finala la loviturile de departajare in fața Academiei Gheorghe Hagi, scor 4-3. Dupa…

- URARI… Dupa femeia de serviciu de la PSD, iata ca vine și randul copiilor de suflet a lui Dumitru Buzatu sa arate ca nu și-au uitat “tatucul” aflat in arestul IPJ Iași. Astazi, cand credincioșii din Romania il sarbatoresc pe Sf. Dumitru, aceștia i-au dedicate ode pe Facebook, plangandu-și amarul ca…

- AIURIT… Un politist din cadrul IPJ Iasi, care activeaza la Raducaneni, poate concura cu mare succes la titlul de cel mai cascat agent de politie din zona! Barbatul a fost daunazi prins in vama Albita, cand se intorcea de la cumparaturi din Republica Moldova, cu pistolul din dotare uitat intr-un rucsac.…

- Liga Studentilor a anuntat ca a depus plangere penala impotriva ministrului Educatiei, Ligia Deca, pe care o acuza ca blocheaza reducerile la transportul local in comun. Liga Studentilor (LS Iasi) informeaza, prin intermediul unui comunicat de presa, ca a depus o plangere penala la DNA – structura centrala…

- TRAGEDIE… Unul dintre cei mai buni pompieri din Barlad a murit la spitalul din Iași, in urma unui stop cardio respirator. Barbatul are 38 ani, este din comuna Zorleni și a ajuns in coma la Iași, sambata seara, intubat, in stare foarte grava. Din pacate, in cursul zilei de duminica, 17 septembrie, Viorel…

- TUPEU… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au depistat un șofer la frontiera conducand un ansamblu rutier, deși permisul de conducere valabil deținut nu ii dadea acest drept. Totul s-a petrecut la sfarșitul saptamanii trecute, unde in Vama Albița s-a prezentat…