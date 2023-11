Stiri pe aceeasi tema

- O autocisterna cu propan inmatriculata in Ucraina a iesit de pe carosabil, a lovit doua autoturisme, a rupt doi stalpi de electricitate, a avariat o conducta de gaze si s-a oprit in curtea unei case, accidentul producandu-se vineri, in localitatea Motca, din judetul Iasi.

- ACCIDENT la Patrangeni provocat de un șofer baut. Doua mașini s-au lovit, dupa neacordare de prioritate Un tanar de 21 de ani din Zlatna, aflat sub influența bauturilor alcoolice la volanul unui autoturism neinmatriculat, a provocat un accident de circulație sambata, pe raza localitații Patrangeni. …

- Un accident grav a avut loc vineri dimineața in localitatea Lețcani din Iași. Șoferul unui camion a adormit la volan și a intrat din plin in mai multe mașini aflate in trafic, a spulberat un sens giratoriu. Cele doua mașini in care a intrat camionul au suferit cateva zgarieturi dar nu s-au inregistrat…

- Un sofer de TIR s-a ales cu dosar penal dupa ce, in cursul diminetii de vineri, autotrenul sau s-a rasturnat la iesirea din localitatea Letcani si a lovit doua masini, a anuntat IPJ Iasi, potrivit Agerpres.Potrivit politistilor, un apel primit la SNUAU 112 a sesizat producerea unui accident rutier,…

- Accident grav de circulație, sambata dupa-masa, in zona Caii Girocului din Timișoara. Un barbat drogat a furat mașina unui curier, iar apoi a lovit o persoana care a incercat sa il opreasca. Ulterior a fost urmarit de un echipaj de poliție și a lovit trei mașini parcate. Hoțul a abandonat mașina și…