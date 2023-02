Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova, aflata intr-o regiune foarte periculoasa, este grav afectata de razboiul brutal de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, este ținta unor atacuri hibride inițiate și sponsorizate de Moscova, dar și de politicieni locali, unii dintre care aflați in cautare internaționala. Declarațiile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat luni, inainte de a participa la Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles ca va recomanda propunerea pentru un regim separat de sanctiuni, pentru incercarile de destabilizare a Republicii Moldova de catre Rusia. Precizarile au fost facute dupa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Bruxelles, pentru a participa la un summit european, relateaza AFP. "Bine ati venit acasa, bine ati venit in UE", ii transmite joi, intr-un mesaj postat pe Twitter, presedintele Consiliului European Charles Michel presedintelui ucrainean Volodimir…

- Ministrul Bogdan Aurescu participa luni la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE - Consiliul Afaceri Externe (CAE) - care va avea loc la Bruxelles și va reafirma necesitatea continuarii sprijinului multidimensional al UE pentru Ucraina.

- „Procesul de aderare la Uniunea Europeana este lung și poate dura 20-30 de ani, deoarece procesele de integrare continua chiar și dupa admiterea țarii in UE”, a declarat ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu. Potrivit lui Popescu, in stadiul actual, Republica Moldova este…

Preturile gazelor naturale au scazut in aceasta saptamana in Europa la niveluri nemaivazute de inainte de invazia Rusiei in Ucraina, transmite CNBC.

- Liderii au fost blocati pe mai multe fronturi la summitul de la Bruxelles, la sfarsitul unui an tumultuos in care UE a strans randurile pentru a sprijini Ucraina dupa invazia Rusiei, dar de multe ori s-a chinuit sa convina asupra presiunii care trebuie exercitata asupra Moscovei. Diplomatii au spus…