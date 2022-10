Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul cu bani europeni pentru inlocuirea a zeci de kilometri din reteaua de conducte pentru apa calda si caldura din Timisoara se apropie de final, fiind realizat in proportie de 90 la suta. Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a prezentat imagini cu conductele ruginite care au fost…

- Masa calda in școli, probabil cel mai lung program pilot din Romania, trebuie permanentizat, potrivit unui grup de parlamentari USR PLUS, deponenții unui amendament in Comisia pentru invațamant din Senat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a avut un ”accident de pieton”, iar acum are o entorsa la piciorul stang care trebuie imobilizat timp de doua saptamani. Edilul a venit luni la serviciu, sprijinindu-se de doua carje. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, despre Programul National de Investitii ”Anghel Saligny”, ca deocamdata a fost prezentata o lista cu proiectele care vor fi finantate, insa, daca banii vor sosi in 2027, proiectul propus spre finantare pentru Timisoara, realizarea unui pasaj…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, s-a referit, marti, la o eventuala economie la energia electrica de pe domeniul public, el precizand ca pretul acesteia s-ar putea dubla, dupa ce expira contractul existent. Fritz a mai declarat ca Guvernul ar trebui sa decida daca va mentine sau nu…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca intr-o sedinta de Consiliu Local de marti, s-a facut o rectificare bugetara pentru ca primaria sa poata achita catre E. On facturi vechi de 7-8 ani, pentru incalzirea orasului, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, anunta ca firma care realizeaza lucrari de reabilitare pe Aleea Bogdanestilor din oras avanseaza, dar a cerut finalizarea santierului ”cat se poate de repede”, in conditiile in care sunt afectati mii de locuitori, conform news.ro. Fii la curent…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat duminica pe pagina sa de Facebook ca primaria a castigat, in instanta, in fata unui club caruia i-a fost suspendata activitatea deoarece nu functional legal, astfel ca acest club trebuie sa achite suma de 250.000 de lei, bani obtinuti pe perioada…