Stiri pe aceeasi tema

- ​La televiziunile rusești a inceput deja sa se discute pe fața despre comiterea unui genocid in Ucraina, un deputat rus afirmand ca doua milioane de ucraineni trebuie uciși dupa cucerirea țarii fiindca ar fi „incurabili”. Afirmațiile au fost facute de deputatul Alexei Juravliov, membru al Dumei de Stat…

- ”Aceasta este distrugerea fundatiei relatiilor internationale, iar aceste decizii, daca ar fi luate, vor afecta europenii insisi, sistemul financiar si vor submina increderea in Europa si in Occident in general, deoarece reprezinta un act absolut ilegal si pare a fi mai mult o lege a junglei”, a declarat…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov este un diplomat foarte abil, iar declarația sa cu care a șocat recent – ca Hitler ar fi fost evreu și ca cei mai mari antisemiți sunt chiar evreii inșiși – nu este deloc intamplatoare, ci este un mesaj intenționat adresat Israelului, care a facut ceva ce a deranjat…

- Congresul ii va oferi presedintelui Joe Biden autorizatia sa folosesca fortele armate ale SUA pentru a apara integritatea teritoriala a Ucrainei in cazul in care Vladimir Putin isi intensifica razboiul, propune un parlamentar american. Congresmanul Adam Kinzinger a anuntat introducerea unei rezolutii…

- Rusia a avertizat Japonia cu „represalii” daca va extinde exercițiile navale comune cu Statele Unite in apropierea granițelor sale de est. Este cea mai recenta declarație a Moscovei, deja suparata pe sprijinul acordat de Japonia Ucrainei și pe legaturile sale tot mai stranse cu țarile NATO. In plus,…

- Generalul american in retragere Wesley Clark a declarat ca cea mai buna modalitate de a proteja NATO este ca alianța sa ajute Ucraina sa invinga Rusia, potrivit Business Insider.Clark, in varsta de 77 de ani, care a fost șeful forțelor NATO din Europa intre 1997 și 2000, a cerut Statelor Unite sa consolideze…

- Șeful Garzii Naționale Viktor Zolotov a spus duminica, la o slujba religioasa, ca operațiunea militara a Rusiei in Ucraina nu a decurs atat de repede pe cat și-ar fi dorit Kremlinul, informeaza Reuters , care noteaza ca este cea mai puternica recunoaștere publica de pana acum venita de la Moscova a…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat miercuri, 2 martie, ca alocarea unui procent mai mare din PIB catre Aparare, cu care PNL este de acord, se va aplica de anul viitor, pentru ca bugetul pe anul acesta a fost deja alocat.„Este o masura pe care o susținem. Partidul Național Liberal susține aceasta…