LA… TEATRU - „Sub reflector”

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al doilea an consecutiv, Vasluiul a fost gazda etapei pe regiunea Moldovei a Olimpiadei Gimnaziilor la handbal baieți, unde județul nostru a fost reprezentat de Școala Gimnaziala "Ion Creanga" Suceava, a carei echipe a reușit la final sa caștige locul I și sa se califice la faza ...

- Teatru muzical cu trupa PAM PAM, jocuri si concursuri interactive, workshop-uri pentru copii. Dragi parinți, va invitam impreuna cu copiii, duminica, 6 Mai, orele 10:30-13:00 la Scoala Gimnaziala de Arte numarul 5 – Sala George Enescu, str. Gheorghe Petrascu nr. 49, sa va distrați și sa va relaxați…

- Organizatia Salvati Copiii Romania a lansat cu ocazia Zilei Internationale a Sigurantei pe Internet 2018 o competitie de proiecte adresata copiilor si tinerilor, desfasurata sub numele „Cetatenia digitala. Drepturi si responsabilitati pe Internet privind datele personale”. Initiativa este derulata ...

- Un copil a ajuns la spital, dupa ce a fost batut de concubina tatalui in Buzau. Baiețelul a ajuns la școala, plin de rani in zona feței și pe corp, iar profesorii au alertat Ambulanța. Baiatul este elev la Scoala Gimnaziala “Ion Creanga” din Buzau, iar tatal sau este plecat in strainatate, scrie Agerpres.ro…

- Cu ocazia „Zilei de 8 Martie”, in cadrul proiectului „Ora de lectura”, elevii clasei a III-a B de la Școala Gimnaziala „Mihail Armencea”, indrumați de profesorul Gabriela Rosu, au citit fragmente din volumul „Amintiri din copilarie” de Ion Creanga, la Sala de lectura pentru copii a Bibliotecii municipale…

- Școala Gimnaziala ,,Ion Creanga" din municipiul Suceava și-a sarbatorit patronul spiritual, ca in fiecare an la inceput de martie, printr-o serie de manifestari. Una dintre acestea, organizata la inițiativa deputatului PNL de Suceava Dumitru Mihalescul, a insemnat o lansare de carte, mai ...

- Distracția a fost cuvantul de ordine la manifestarile organizate de Școala Gimnaziala “Ion Creanga” cu ocazia aniversarii a 25 de ani de activitate. Programul zilei a cuprins manifestari sportive, momente artistice susținute de elevii școlii, secvențe umoristice marca “profesorului traznit” al școlii,…