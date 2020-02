Stiri pe aceeasi tema

- ''Mi se pare o nebunie. Se confunda o infecție ceva mai grava decât o gripa cu o pandemie letala. Nu este așa'', scrie pe pagina sa de Facebook Maria Rita Gismondo, director responsabil de Macrobiologie Clinica, Virologie și Diagnostic de Bioemergența la laboratorul Spitalului…

- La aceasta ora, bilantul deceselor din cauza coronavirusului indica 2.360 de morti, majoritatea in China. In privinta cazurilor de imbolnavire, acestea sunt aproximativ 77.600, in timp ce numarul celor care s-au refacut in urma bolii este de aproape 21.000. In ultimele ore s-a inregistrat o scadere…

- Testarile clinice ar putea incepe la finalul lunii aprilie, la aproape sase luni de la debutul epidemiei, potrivit autoritatilor chineze. Cercetatori din intreaga lume cauta tratamente pentru combaterea bolilor produse de Covid-19.

- China va testa vaccinuri contra noului coronavirus in cadrul unor studii clinice care ar putea debuta la sfarsitul lunii aprilie, au anuntat autoritatile vineri. Cercetatori din intreaga lume lucreaza in prezent la tratamente pentru combaterea bolii Covid-19, care a aparut pentru prima data in luna…

- Spitalele de campanie din Wuhan, China, construite in 10-12 zile pentru a-i trata pe pacienții infectați cu noul coronavirus, funcționeaza deocamdata la maxim 50% din capacitate, potrivit cifrelor oficiale citate de Business Insider.Reușita Chinei, care a construit doua spitale de campanie in mai puțin…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti numele oficial dat noului coronavirus care a provocat o epidemie in orasul Wuhan din China. Noul coronavirus va fi numit „COVID-19” (Corona Virus Desease – anul 2019). OMS a activat Echipa ONU pentru managementul crizei si a organizat o reuniune…

- Și iar o luam de la capat. Brexit nu s-a încheiat vineri seara. Procedurile formale de divorț au ajuns la un deznodamânt încurcat, însa cuplul va mai coabita cel puțin înca 11 luni. În practica, nimic nu s-a schimbat. Nimeni nu a pațit nimic - deocamdata. Înca…

- Suspiciuni privind posibile infectii cu coronavirusul, infirmate În România, cele trei suspiciuni privind posibile infectii cu coronavirusul din China au fost infirmate marti. Ministerul Sanatatii a precizat ca pacientul de 24 ani din de ani din Bacau care studiaza în…