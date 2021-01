La Spitalul din Găești s-a putut vaccina anti-Covid oricine Centrul de vaccinare de la Spitalul din Gaesti face imunizarea dupa propriile reguli. Desi suntem in prima etapa a vaccinarii, cand ar trebui sa primeasca vaccin numai cadrele medicale, la Gaesti se imunizeaza cine vrea. Managerul spitalului spune ca refuza sa arunce dozele de ser neutilizate și a decis sa vaccineze pe oricine dorește, indiferent de varsta sau de gradul de risc. De altfel, a și facut un anunț pe pagina de Facebook in acest sens. Deputata AUR, raspuns pentru un barbat care ii cerea sa intre cu mitraliera in Parlament: Ideea nu e rea „A fost deschis azi si centrul de vaccinare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

