- Scandalul Qatargate - Eurodeputata elena Eva Kaili a primit permisiunea sa renunte la bratara electronicaJudecatorul belgian anticoruptie care se ocupa de asa-numitul caz Qatargate a ridicat joi supravegherea cu bratara electronica ce i-a fost impusa eurodeputatei elene Eva Kaili la Bruxelles, a…

- Mormantul lui Mahsa Amini, o tanara kurda iranianca a carei moarte a declansat o contestare de mare amploare a liderilor politici si religiosi iranieni, a fost vandalizat, anunta activisti si avocatul familiei, relateaza AFP.Mahsa Amini a murit la varsta de 22 de ani, in septembrie, dupa ce a fost…

- O garda de corp a impușcat și a ucis un ministru din Uganda marți dimineața devreme, intr-o aparenta disputa privata, potrivit armatei și presei locale, noteaza AP.Atacatorul, care nu a fost identificat public, a indreptat apoi arma spre el insuși și s-a sinucit, potrivit radiodifuzorului de stat…

- Buletin de Carei acționeaza mereu in folosul comunitații locale. Am semnalat de mai multe ori ca Primaria Carei nu face publice proiectele de hotarare ce se discuta la ședințele de Consiliu Local și nici rapoartele de specialitate și anexele ce insoțesc proiectele. Proiecte de hotarare nepublicate pe…

- Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, primarul municipiului Satu Mare, Gabor Kereskeny sau subprefectul Altfatter Tamas au dat fuga la Carei sa se pupe cu președinta Ungariei dar la Satu Mare nu au mai ajuns la Ziua Eliberarii orașului de sub ocupația bolșevicilor maghiari. La Satu…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a facut apel la lideri straini sa reactioneze la inregistrarea video de pe retelele sociale in care este prezentata execuția unui soldat ucrainean de catre invadatorii rusi.Zelenski a subliniat, intr-un mesaj video difuzat miercuri, ca ocupantii vor fi trași…

- In urma cu exact un an, la data de 19 martie 2022, un tanar militar din Constanta ar fi fost atacat de o persoana, care i a sustras arma si munitia de raboi aferenta. Potrivit MApN, militarul aflat in postul de paza a aplicat procedurile legale, a opus rezistenta in confruntarea corp la corp cu agresorul,…

- Trei palestinieni inarmati au fost ucisi duminica dupa ce au deschis focul asupra unei pozitii militare israeliene in apropiere de Nablus, Cisiordania, a anuntat armata israeliana - transmit agentiile internationale de presa.