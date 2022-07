La Roma e în desfășurare greva taximetriștilor Roma e paralizata. Taximetriștii au blocat via del Corso și centrul orașului, iar in gara Termini nu exista niciun taxi. Ei protesteaza din nou impotriva Legii Concurenței care le face probleme in munca. Concret, șoferii cer eliminarea articolului 10 din aceasta lege, care prevede liberalizarea muncii. Via del Corso este ocupata de sute de demonstranți și este in prezent inchisa circulației vehiculelor și pietonilor. Toate strazile și toate intrarile in Palazzo Chigi, unde e guvernul, au fost izolate pentru a impiedica accesul manifestanților. Poliția este prezenta, are echipament anti-revolta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

