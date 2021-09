Stiri pe aceeasi tema

- Peste 130 de cetațeni au fost in audiența la Instituția Prefectului – Județul Maramureș in anul 2020. Se constata o scadere uriașa a numarului pe fondul pandemiei de coronavirus. Majoritatea dintre ei au reclamat probleme legate de fond funciar și doar cațiva au adus in fața autoritaților probleme de…

- La data de 31 decembrie 2020, parcul auto al judetului Maramureș cuprindea 207.130 vehicule. In anul 2020 s-au emis un numar de 35.514 certificate de inmatriculare. Au fost radiate 23.628 vehicule si 14.976 autorizatii provizorii. In aceasta perioada s-a atribuit 5 numere de proba, potrivit unor informații…

- Estimarile inițiale in ceea ce privește perioada de intervenție la remedierea avariei din Baia Mare, strada Tineretului au fost devansate. Stadiul actual al lucrarilor ne permitem sa apreciem ca intervenția pentru remedierea avariei se va putea finaliza pana marți seara, 17.08.2021. Avaria pe rețeaua…

- Prefectul Vlad Emanuel Duruș: suntem pe drumul cel bun in ceea ce privește soluționarea dosarelor de fond funciar. Inca din momentul numirii sale in funcția de prefect al județului Maramureș, prioritatea numarul unu pentru toata Institutia Prefectului – Judetul Maramures a fost deblocarea situației…

- Prefectul Vlad Duruș a efectuat miercuri, 21 iulie, o vizita in Ucraina, in comunitatea romaneasca din dreapta Tisei. Cu consulul Romaniei din Slatina și cu președintele Regiunii Transcarpatia, Duruș a abordat și tema podului peste raul Tisa. ”In cursul zilei de ieri am intreprins o vizita de lucru,…

- Inca din momentul numirii in funcția de prefect al județului Maramureș, prioritatea numarul unu pentru echipa actuala de la Institutia Prefectului – Judetul Maramures a fost deblocarea situației din materia fondului funciar și forestier. Dupa o perioada in care nu s-au putut organiza ședințe pentru…

- Jandarmii maramureșeni vor asigura masurile de ordine publica pe timpul desfașurarii manifestarilor comemorative care vor avea loc joi, 10 iunie, cu ocazia celebrarii „Zilei Eroilor”, astfel: Institutia Prefectului – Judetul Maramures, incepand cu orele 12:00, organizeaza la „Monumentul Ostasului…

