- Romania a fost prima țara din Europa care, in anul 2012, a inceput sa promoveze destinații ecoturistice, Țara Hațegului fiind a treia de acest fel certificata și singura din zona de vest a țarii care a dobandit, patru ani mai tarziu, aceasta titulatura. La Targul de Turism al Romaniei din toamna anului…

- Retro mobil Club Romania – filiala Dambovița organizeaza duminica, 14 aprilie, expoziția și parada de vehicule istorice ,,Retro Parada Primaverii”, care se va desfașura in municipiul Targoviște, intre orele 10.30 – 14.00. Programul va cuprinde expunerea tradiționala a vehiculelor istorice in parcarea…

- Retromobil Club Romania – filiala Maramures, organizeaza sambata, 20 aprilie, expozitia si parada de vehicule istorice ”Retro Parada Primaverii” care se va desfasura in in Piața Libertații din Baia Mare, intre orele 9.00 si 14.00. Programul va cuprinde expunerea tradiționala a vehiculelor istorice in…

- Vechiul pod peste Bega cunoscut și cu numele Pasarela Gelu, construit acum mai bine de 70 de ani, in 1949, a fost daramat in vara anului 2023. In loc se construiește, cu aproximativ 2,5 milioane de euro, un pod modern.

- Horoscop 17 februarie 2024. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea gasești Horoscop zilnic cu previziuni in dragoste, bani sau sanatate. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de azi.Horoscop Berbec - 17 februarie 2024: O alegere foarte buna ar fi sa-ți gasești ceva frumos de facut,…

- Informațiile documentare scrise sunt deosebit de importante pentru reconstituirea evoluției unei comunitați. Iata cum apreciaza istoricul baimarean Schonherr Gyula (1864-1908), marturiile referitoare la Baia Mare: „Documentele scrise ale orasului nostru, vechile diplome, reprezinta nu numai valori inestimabile…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a evidentiat, marti, in intalnirea cu viceprim-ministrul, ministru al afacerilor externe si integrarii europene de la Chisinau, Mihai Popsoi, ca Romania si Republica Moldova au reusit, in ultimii doi ani, sa obtina “decizii istorice” astfel incat Republica Moldova…

- „Tu știi ce consecințe pot avea faptele tale? Fii informat, alege inspirat!” Cu ocazia Zilei Internaționale pentru Nonviolența in Școli, la nivel național a fost inițiata Campania pentru conștientizarea consecințelor asociate faptelor de violența școlara in unitațile de invațamant preuniversitar, realizata…