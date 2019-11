La Ploieşti, eveniment pentru promovarea învăţământului dual N. D. Saptamana viitoare, Inspectoratul Scolar Prahova va fi gazda unui eveniment pe tema promovarii invatamatului dual. Manifestarea va avea loc pe data de 14 noiembrie si este organizata de institutia mentionata in colaborare cu Camera de Comert si Industrie Prahova, evenimentul fiind organizat plecand de la faptul ca autoritatile de pe plan local sunt chemate sa ofere elevilor oportunitati si forme moderne de educatie si formare de calitate, astfel incat acestia sa devina profesionisti , pentru a se raspunde cerintelor mediului de afaceri. La acest eveniment vor participa si reprezentanti ai… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

