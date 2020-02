Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (21 de ani) a jucat trei meciuri la Rangers, iar managerul Steven Gerrad il apreciaza deja pe mijlocașul roman. Fostul mare capitan al lui Liverpool a dezvaluit cum l-a surprins Ianis Hagi inca din venirea in Scoția și a dat detalii despre mentalitatea fostului jucator de la Viitorul. „E…

- Ianis Hagi (21 de ani) a jucat 73 de minute in Cupa Scoției, in meciul Hamilton - Rangers 1-4. Steven Gerrard, managerul lui Rangers și-a amintit ca „exersam cu stangul de cand aveam patru sau cinci ani, iar piciorul meu stang nici nu se apropie de acuratețea lui. Ma intreb cand a inceput el? Și a insistat!”.…

- Noua sa echipa, antrenata de Steven Gerrard, cu Ianis Hagi titular, a caștigat impotriva lui Hamilton, scor 4-1, și s-a calificat in „sferturile” Cupei Scoției, potrivit gsp.ro.Al doilea meci ca titular pentru Ianis la Rangers. Daca miercuri, la 2-1 cu Hibernian in campionat, a jucat inter…

- Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) a fost din nou titular la Rangers. Noua sa echipa, antrenata de Steven Gerrard, a caștigat impotriva lui Hamilton, scor 4-1, și s-a calificat in sferturile Cupei Scoției. Al doilea meci ca titular pentru Ianis la Rangers. Daca miercuri, la 2-1 cu Hibernian in…

- Gheorghe Hagi s-a zbatut mult, uneori, prea mult, pentru ca baiatul sau sa ajunga sa joace la un club mare din Europa. Daca la Fiorentina si la Genk nu s-a putut, la Rangers, inceputul a fost promitator.

- Steven Gerrard (39 de ani), managerul lui Rangers, l-a laudat din nou pe Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) pentru prestația romanului din meciul cu Hibernian, scor 2-1, in care Hagi jr. a adus victoria echipei din Glasgow prin golul din minutul 85. https://www.gsp.ro/rezultate-live/clasamente/44…

- Ianis Hagi (21 de ani) a fost eroul lui Rangers contra lui Hibernian, marcand golul de 2-1 in minutul 85. Daily Record vorbește pe șase pagini de mijlocașul in varsta de 21 de ani. Iar The Herald crede ca „Ianis e așchie din batranul sau, marele Gheorghe”. Ziariștii scoțieni sunt impresionați de Ianis.…

