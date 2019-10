La Piatra Neamț, o stradă inaugurată recent se oprește în câmp Strada care nu duce nicaieri si se termina in plin camp, cu o trecere de pietoni, a fost amenajata intr-un cartier de la marginea orasului Piatra Neamt. In zona ei exista doar patru case - aflate in constructie - in rest, pe toata lungimea drumului, este un teren viran. Fasia, care porneste dintr-un drum de pamant si se opreste brusc in mijlocul pustiului, a starnit nedumerirea oamenilor din Piatra Neamt. Desi masinile nu au ce cauta pe aici, constructorul a desenat marcaje pe sosea si exista amenajate inclusiv trotuare pentru pietoni. In timp ce unii localnici sunt revoltati,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

