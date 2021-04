Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau solicita opinia cetațenilor privind construcția unui obiectiv multifuncțional cu parcare auto multietajata și spații comerciale amplasat pe str. Mitropolit Varlaam, 63, de pe teritoriul I.M. „Piața Centrala". Proiectul prevede utilizarea raționala a teritoriului administrat…

- Primaria Municipiului Timișoara a anunțat astazi, 6 aprilie, ca a gasit constructor pentru proiectul de reabilitare și modernizare a Cinematografului Sudio. „Am gasit un constructor pentru Cinema Studio, va fi cinematograful de arta al Timișoarei. Proiectul va dura 18 luni, in 2023 vom avea acel cinema.…

- De cateva zile, pe Bulevardul Republicii se monteaza noi leduri, moderne și mult mai economice! Șoferii care le-au admirat in trafic susțin insa ca seamana cu niște farfurii atarnate chiar pe mijlocul bulevardului. Șoferii s-au aratat ingrijorați și in legatura cu dispariția unor locuri de parcare…!…

- Noul regulament de parcare elaborat de Primaria Constanța prevede ca orașul va fi imparțit in trei zone. In zona 1 se va putea parcare maximul 3 ore și numai daca platim prin SMS sau la parcometre. In zona 2 se va parca daca platim o vinieta, care va costa, cel mai probabil, 360 de lei pe…

- Reprezentanții CNAIR au semnat, vineri, contractul pentru realizarea noului drum de legatura intre Timișoara și autostrada A1 cu firma Todini Costruzioni Generali. Valoarea lucrarilor și proiectarii se ridica la aproape 190 de milioane de lei, iar noul drum ar trebui sa fie gata in doi ani.

- Studiul de prefezabilitate realizat la Turda arata ca telegondola care va lega obiectivele turistice ale orașului va costa intre 5 și 10 milioane de euro pe kilometru.Proiectul telegondolei, anunțat in noiembrie 2020, inainte de campania electoral, are aproape 20 de kilometri și ar urma sa lege cele…

- In sectorul mestesugaresc al Pietei Centrale este propusa spre amenajare o parcare multietajata. Proiectul este gata si urmeaza sa fie prezentat pentru consultare. „La primul etaj se vor mentine spatiile comerciale pentru cei care comercializeaza la ziua de azi in acest sector, iar etajul 2 si 3 va…