Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a aprobat, joi, protocolul cu Patriarhia Romana pentru organizarea unui pelerinaj cu ocazia Sf. Dimitrie cel Nou, in perioada 25-27 octombrie, in zona Patriarhiei, la care vor putea participa numai persoane din București, informeaza Mediafax.

- Gabriela Firea a aprobat, joi, protocolul cu Patriarhia Romana pentru organizarea unui pelerinaj cu ocazia Sf. Dimitrie cel Nou, in perioada 25-27 octombrie, in zona Patriarhiei, la care vor putea participa numai persoane din București.„La activitate vor participa numai persoane din municipiul…

- Gabriela Firea a aprobat, joi, protocolul cu Patriarhia Romana pentru organizarea unui pelerinaj cu ocazia Sf. Dimitrie cel Nou, in perioada 25-27 octombrie, in zona Patriarhiei, la care vor putea participa numai persoane din București, potrivit Mediafax.„La activitate vor participa numai…

- Gabriela Firea critica decizia Consiliului Municipal pentru Situații de urgența de a inchide teatrele din Capitala: „Pacanelele și cazinourile sunt tot deschise. Pentru cei mai deștepți baieți!, scrie primarul general in funcție, pe pagina sa de FB. „Au ce au cu teatrele din București. Iar le-au inchis!…

- Exit Poll transmis la orele 2100, de Avangarde. Primaria Capitalei a fost caștigata de Nicușor Dan, susținut de PNL și Alianța USR-PLUS, reușind s-o depașeasca pe Gabriela Firea. Prezența la urne a fost mai mare la țara decat in orașe. Capitala, pe ultimul loc in privința prezenței la vot, dar cu un…

- Paradoxal, cei mai avuti candidati in Bucuresti sunt de stanga: Gabriela Firea, Dan Cristian Popescu, Robert Negoita, Marian Vanghelie si Gabriel Mutu conduc in topul averilor, dupa ce si-au construit cariera politica pe voturile electoratului mai putin instarit. Si dreapta are bogatii sai: Calin Popescu…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, candidat PSD pentru un nou mandat, a declarat joi seara la Antena 3 ca in conducerea partidului s-a luat decizia ca social-democrații sa nu faca nicio alianța pentru alegerile locale in Capitala.„Va dau o veste in premiera. Am decis impreuna cu colegii mei…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca premierul Ludovic Orban a purtat negocierile cu cei de la USR-PLUS in cladirea Guvernului, in sala Moldova, de la etajul 1. Abuz de functie! Abuz de putere! Abuz de incredere! Folosirea fondurilor publice pentru interese de partid! In stanga (sus) acum…