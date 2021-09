Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Bucuresti se numara printre primele 200 din lume la doua specializari, limbi moderne si, respectiv, media si comunicare, in timp ce in clasamentul general al tuturor institutiilor de invatamant superior ocupa locul 601. Este singura Universitate din Romania cotata in QS World University…

- ”Avem o putere impresionanta de a schimba lucrurile sau de a schimba lucrurile in bine si o putere grozava de a ne salva pe noi insine”, a declarat miercuri liderul conservator. Stony silence for Johnson’s hilarious Kermit quip — Mr Ethical (@nw_nicholas) ”Iar atunci cand Kermit Broscoiul canta «nu…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a injectat o doza de umor in discursul sau despre clima rostit miercuri in fata Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), prin intermediul caruia a cerut depunerea unor eforturi mai mari pentru a combate schimbarile climatice, informeaza DPA. "Detinem…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a convocat o reuniune de urgenta pe tema conflictului din Afganistan, iar ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a criticat decizia fostului presedinte american Donald Trump de retragere a trupelor SUA din Afganistan, anunța Mediafax. "Premierul…

- Guvernul de la Londra urmeaza sa anunte luni, 12 iulie, daca renunta la toate restrictiile incepand cu data de 19 iulie. Intre timp, premierul Boris Johnson a anuntat ca intenționeaza sa lase fiecare cetatean sa procedeze cum considera de cuviinta si sa respecte ce reguli vrea. Scopul Marii Britanii…

- BUCURESTI, 9 iul – Sputnik. Varianta Epsilon a SARS-CoV-2, descoperita in California, a invațat sa scape de anticorpi, spun oamenii de știința de la Universitatea din Washington și de la laboratorul Vir Biotechnology, in studiul publicat pe 1 iulie de revista Science. SputnikCOVID-19 in Moldova:…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a anunțat noi masuri de relaxare a restricțiilor impuse pe fondul pandemiei de coronavirus, insa a cerut populației sa dea dovada de responsabilitate in ceea ce privește raspandirea COVID-19. Boris Johnson este de parere ca daca, odata cu venirea verii, noile…