La noi, în Vrancea: Descoperire unică în Europa O descoperire unica in Europa a fost facuta in Vrancea de cercetatorii Universitații Babeș Bolyai din Cluj Napoca. Respectiv, in Munții Vrancei a fost gasita o fosila de biban de mare, cu o vechime de 33 de milioane de ani, despre care cercetatorii clujeni spun ca este cea mai veche din Europa. Fosila bibanului de mare a fost descoperita pe valea paraului Coza, intr-o zona salbatica, rareori calcata de om. Nu este prima fosila gasita in Munții Vrancei, dar cercetatorii clujeni spun ca este cea mai valoroasa, pentru ca e unica in Europa. Specia de biban careia i-a fost atribuita fosila are o vechime… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

