- Medicamentele ramase neutilizate impotriva maladiei COVID-19 la oameni vor fi folosite pentru tratarea pisicilor de pe insula mediteraneeana Cipru. Aici, mii de feline au murit incepand din ianuarie 2023 din cauza unei mutatii a noului coronavirus.Peritonita infectioasa felina (PIF), cauzata de o tulpina…

- Pandemia de Covid-19 da semne ca ar putea reveni, iar specialistul Octavian Jurma trage un semnal de alarma și arata ca a debutat un nou val pandemic in Romania. El susține ca vom avea un maxim de 30.000 de cazuri de Covid1-19 pe saptamana.”Astazi am inregistrat a doua saptamana de creștere consecutiva…

- Codul Fiscal o sa sufere modificari, iar bugetarii vor fi primii afectați. Bugetarii vor plati contribuție de asigurari sociale de sanatate pentru tichetele de masa și de vacanța. ”Baza lunara de calcul al contribuției de asigurari sociale de sanatate, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, afirma ca ministerul pe care il conduce are datorii de peste 35 de milioane de euro fața de producatorii de film atat din Romania, cat și din strainatate. O parte din banii datorați au fost deja recuperați in instanța. Raluca Turcan spune ca susține cinematografia…

- In loc sa stranga banii pe care ar trebui sa-i stranga, ANAF se ocupa de digitalizari nesfarsite gen e-factura sau SAF-T care mai mult ametesc companiile, scrie Sorin Paslaru in ZF. Toata lumea se vaita ca nu sunt bani destul la buget, dar ANAF ramane aceeasi gaura neagra care nu da socoteala nimanui…

- Podul suspendat de la Braila, al treilea ca marime din Europa si cea mai mare investiție de infrastructura din ultimii 30 de ani, a fost inaugurat joi. Romania transmite Europei un mesaj clar: vrem, știm și mai ales putem sa ne construim destinul ca o națiune europeana puternica și demna. E rezultatul…

- Legumicultorii se afla in pericol sa rateze programul Tomata, pentru ca din cauza temperaturilor scazute nu se pot incadra in termenele de recoltare a producției. In aceste condiții, nu este exclus ca anumiți producatori sa forțeze coacerea pentru a prinde ajutorul de 3.000 euro/hectar. Uniunea Salvam…

- Marius Budai paseaza problema salarizarii profesorilor: Daca ar sta in puterea mea, cu ajutorul lui Dumnezeu as fi inchis problema pana acumMinistrul Muncii Marius Budai a avut marti seara o interventie telefonica la Romania TV, in timpul careia a oferit ultimele detalii despre eforturile guvernului…