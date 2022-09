Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Letoniei, Egils Levits, facand uz de prerogativa sa de a avea initiativa legislativa, a prezentat luni un proiect de lege prin care Biserica ortodoxa letona va trebui sa rupa formal si complet toate legaturile cu Patriarhia de la Moscova, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret care introduce beneficii financiare pentru persoanele care au parasit Ucraina pentru a veni in Rusia, potrivit Sky News. Decretul, publicat pe un portal guvernamental, arata ca vor fi acordate plați lunare de pensii de 10.000 de ruble (141,14 lire…

- Rabinul-șef al Moscovei a demisionat din funcție, declarand ca „nu a putut ramane tacut” in fața invaziei rusești in Ucraina vecina și susținand ca comunitatea evreiasca din capitala rusa ar fi fost „pusa in pericol” daca ar fi ramas in funcție, relateaza The Algemeiner . Intr-o declarație emisa vineri,…

- Washingtonul a facut apel la Beijing sa nu mai sprijine invazia rusa in Ucraina, avertizand ca „țarile care aleg tabara lui Vladimir Putin se vor plasa inevitabil de partea gresita a istoriei”, relateaza AFP, citata de Agerpres . Apelul SUA vine in contextul unei conversații telefonice purtata miercuri,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un și-a exprimat sprijinul deplin pentru Moscova in urmarirea „cauzei juste pentru a-și proteja demnitatea și securitatea” in mesajul de felicitare pe care i l-a transmis lui Vladimir Putin pe 12 iunie, de Ziua Naționala a Rusiei, potrivit agenției ruse de presa RIA Novosti,…

- Franța nu este dispusa sa faca concesii Rusiei și dorește ca Ucraina sa caștige razboiul impotriva forțelor invadatoare ale Moscovei, restabilindu-și integritatea teritoriala, a anunțat vineri un oficial prezidențial francez, in contextul in care Parisul incearca sa linișteasca ingrijorarile legate…

- Rusia il comemoreaza joi pe tarul Petru cel Mare, care a incercat sa apropie imperiul de Europa, un ecou al trecutului care este diferit trei secole mai tarziu, in plina ruptura intre Moscova si Occident din cauza invaziei ruse asupra Ucrainei, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…