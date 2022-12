La nivel național funcționează 59 de centre de evaluare medicală pentru copii cu viroze respiratorii Au fost inființate centre de evaluare care asigura asistența medicala pediatrica in cazul virozelor respiratorii, pentru a ușura accesul la asistența medicala pentru copii și pentru a reduce aglomerația și timpul de așteptare in Unitațile de Primiri Urgențe, anunța Ministerul Sanatații. In acest moment, la nivel național, sunt pregatite 59 de unitați ambulatorii pentru copii, cu circuite separate. Potrivit comunicatului Ministerului Sanatații, Copiii care au simptome de viroza respiratorie vor fi evaluați clinic de catre medicul de familie și, dupa caz, clinic, imagistic și biologic de medicii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

