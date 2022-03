La nivel mondial, aproape jumătate din sarcini nu sunt dorite Conform unui raport al Fondurilor Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), publicat la data de 30 martie, aproape 121 de milioane de femei se confrunta, anual, cu o sarcina nedorita. Este un fenomen mai ingrijorator decat pare, potrivit Natalia Kanem, directorul executiv al UNFPA. Le Monde subliniaza ca recentele crize internaționale nu au facut decat sa agraveze acest fenomen. Astfel, Covid-19 a complicat și mai mult aprovizionarea cu contraceptive in mai multe țari africane, cum sunt Guineea-Bissau, Zambia, Rwanda. In aceste țari, dificultațile logistice au provocat 1,4 milioane de sarcini… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La triajul efectuat la locurile de cazare a refugiaților din Ucraina pentru prevenirea unor epidemii au fost depistate, printre alte boli infecțioase, și trei cazuri de rujeola, boala extrem de contragioasa. In acest sens, medicii recomanda populației sa se vaccineze contra rujeolei. Cele trei cazuri…

- Jurnalistul Dan Andronic scrie pe pagina sa de Facebook ca azi ar fi bine sa purtam masca și nu Covid-ul este cauza, ci calitatea aerului! „Aveți o imagine a calitații aerului in țarile din jurul Ucrainei”, noteaza Dan Andronic. „Astazi e bine sa purtați masca. Nu din cauza de covid, ci din prevedere,…

- Aproape 1,6 milioane de oameni au fugit din Ucraina in Polonia de la inceputul razboiului, a anunțat sambata Poliția de Frontiera din Polonia, citata de BBC. Din primele informații, se pare ca in țara au ramas aproximativ un milion de refugiați, iar restul au plecat deja in alte țari. Numarul persoanelor…

- Pachetul, care este de asteptat sa treaca de Senat in zilele urmatoare, aloca aproximativ jumatate din bani pentru apararea Ucrainei si jumatate din bani pentru ajutor pentru refugiati. Presedintele Biden a cerut doar 10 miliarde de dolari de la Congres, unde multi reprezentanti sunt dornici sa arate…

- Reprezentanții Curții Internționale de Justiție de la Haga au inceput sa stranga probe referitoare la crimele de razboi ce au loc pe teritoriul Ucrainei, de la inceputul invaziei rusești. In acest scop, Rada Suprema a Ucrainei, cum se numește Parlamentul unicameral al țarii, le cere tuturor celor care…

- Invadarea Ucrainei de catre trupele rusești pune Europa, din multe puncte de vedere, in alerta. Razboiul care are ca miza cucerirea Kievului deschide tot felul de sertare și uși de dulapuri, pe care europenii le credeau inchise. Iar amenințarea lui Putin cu declanșarea bombei nucleare nu trece deloc…

- Pe fondalul acțiunilor militare declanșate in Ucraina, este important ca cetațenii, forțele politice din R.Moldova sa pastreze calmul și sa ramina uniți in fața pericolului. O asemenea declarație a fost facuta pentru portalului Noi.md de liderul Mișcarii Voievod, Nicolae Pascaru. Activistul a precizat…

- Danemarca devine prima țara din Uniunea Europeana care elimina restricțiile anti-COVID-19. Decizia a fost luata in urma recomandarilor autoritaților specializate și este susținuta de toate partidele politice.Aproximativ 82% din populația Danemarcei este vaccinata cu schema completa. Acest lucru se intampla…