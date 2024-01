Stiri pe aceeasi tema

- Mama fostului fotbalist, Adrian Mutu s a stins din viata la varsta de 71 de ani. Anuntul a fost facut pe Facebook de sora lui Adrian Mutu, Laura. "Drum lin catre ingeri, MAMA Iti multumesc pentru tot ce mi ai daruit Iubirea ta o voi purta in mine pana la sfarsitul zilelor. TE VOI IUBI MEREU, MAMA ldquo;…

- „Cu profunda tristețe am aflat ca Tal Haimi , unul dintre romanii rapiți in Gaza, și-a pierdut viața. Gandurile mele se indreapta catre soția lui Tal, doamna Ella Haimi, pe care am intalnit-o in luna octombrie la București, dar și catre intreaga sa familie”, a scris Nicolae Ciuca, intr-o postare pe…

- Rona Hartner este condusa astazi, 1 decembrie, chiar de Ziua Naționala a Romaniei, pe ultimul drum. Regretata artista va fi inmormantata la Cimitirul Bellu Catolic din Capitala.Rona Hartner a murit pe 23 noiembrie, la varsta de 50 de ani, intr-un spital din Franța, dupa ce medicii au diagnosticat-o…

- Aflat intr-o excursie cu familia in Dubai, atacantul brazilian Roberto Firmino a avut parte de un weekend trist. Potrivit ziarului UOL Esporte, tatal sau, Jose Roberto Cordeiro de Oliveira, a murit in urma unui atac de cord la varsta de 62 de ani.Familia lui Jose Roberto a contactat ambasada braziliana…

- Sarbatoare in familia lui Igor Dodon. Fostul șef de stat a publicat o fotografie alaturi de fiul cel mai mare, care iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Acesta implinește astazi 21 de ani.

- Primarul USR al Sectorului 1, Clotilde Armand, s-a lansat sambata intr-un atac la colega de partid, primarul USR din Campulung Muscel, Elena Lasconi. ”Treaba ta ca primar nu este sa spui cine cu cine sa se casatoreasca, cum sa intervina statul in familii. Daca nu intelegi asta, inseamna ca n-ai ce cauta…

- Sarbatoare in familia primarului capitalei, Ion Ceban. Edilul și soția sa, Tatiana, implinesc 17 ani de cand sunt impreuna. Cu aceasta ocazie, primarul a postat un mesaj pe pagina sa de facebook, insoțit de o fotografie.

- Intreaga familie a unui roman cu dubla cetațenie din Israel a fost rapita in dimineața atacului Hamas. Pe 7 octombrie, cele doua fete ale lui, nepoatele și ginerele sau, in total șase oameni au ajuns in mainile teroriștilor, deși au incercat sa se ascunda in camera de siguranța a casei. Barbatul a oferit…