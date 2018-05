Stiri pe aceeasi tema

- Daca James Bond are reguli noi, Dua Lipa e artistul perfect pentru a inregistra noul “theme song” pentru noul film. Pana acum, nume mari au avut onoarea de a inregistra piesa, de la Sam Smith pana la Shirley Bassey. Acum se zvonește ca Dua Lipa e urmatoarea pe lista. Deși se credea in ultimele luni...…

- O felicitam pe Simona Halep: ocupanta a primei pozitii in ierarhia mondiala a tenisului feminin, Simona Halep s-a calificat in optimile turneului de la Indian Wells. Romanca a trecut de jucatoarea americana Caroline Dolehide, in varsta de 19 ani, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card, scor 1-6,…

- Suntem aproape gata sa va prezentam cele 3 clipuri cu cele 3 mame care au participat la #AngryMomsDay. Astazi la Virgin Tonic a venit Maria, impreuna cu soțul ei și cei doi copii (baieți). Din moment ce are acasa 3 baieți, va dați seama cat de mult trebuie Maria sa-și stapaneasca nervii. Așa ca in...…

- E o afacere buna doar sa ajungi nominalizat la Oscar pentru ca pe langa premiile Academiei Americane de Film sunt zeci de sponsori care se inghesuie sa-și asocieze numele cu participanții la gala din aceasta seara. Pungile cu cadouri oferite la gala Oscar – botezate “The Everyone Wins Bags” – vor…

- Martin Garrix a dezvaluit cum a intrat in industria muzicii electronice și cine este cea mai mare inspirație a lui. “Am fost inspirat sa urc pe scena muzicii electronice atunci cand am vazut show-ul lui Tiesto la Jocurile Olimpice in Atena.”, declara Martin Garrix. Declarația a avut loc dupa ce Martin…

- Duminica a fost lansat noul Samsung Galaxy S9 in cadrul unei prezentari urmarite online simultan de aproape 700.000 de oameni via YouTube. Noile Samsung Galaxy S9 și S9 Plus au fost introduse sub sloganul ”Do what you can’t”. Ambele terminale au un ecran Infinity, cu raport 18,5:9, dar și de un senzor…

- Pasiunea pentru cafea l-a acaparat pe super dj-ul Avicii, iar acum acesta deja se vede facand oamenii mai fericiți in fiecare dimineața. Avicii spera sa porneasca o revoluție a cafelei reci, asta dupa ce dj-ul a vorbit despre planurile sale de viitor și afacerea inedita. “Cand eram in studio și inregistram,…

- ”Black Panther”, prima producție Marvel dedicata unui super erou de culoare, a incheiat weekend-ul cu incasari de 192 de milioane de dolari, depașind estimarile de 170 de milioane. Cu aceste caștiguri, lungmetrajul se afla la mare departare de ocupantul locului 2 in box office, filmul ”Peter Rabbit” cu…