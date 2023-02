Stiri pe aceeasi tema

- Horea Crișovan implinește astazi 50 de ani, ocazie cu care ii uram un calduros „La Multi Ani!” Artistul nascut la Timișoara a absolvit Liceul de Filologie – Istorie din Timișoara (actualul Colegiu Național Banațean) și, apoi, Facultatea de Litere, secția Istorie – Engleza. Primul pas spre muzica il…

- Dupa ce si a finalizat studiile pre universitare la malul marii, a plecat in capitala pentru a se inscrie la Facultatea de Filologie, specialitatea Bibliologie Biblioteconomie, a carei absolvent a devenit in 1970 Debutul sau literar s a consemnat in 1970, la revista "Luceafarul" Ovidiu Petcu sau Ovidiu…

- Concursuri naționale și internaționale pentru elevi, organizate de LIT-UVT. Pentru perioada aprilie-iulie 2023, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universitații de Vest din Timișoara a pregatit cinci concursuri naționale și doua internaționale, destinate elevilor pasionați de literatura…

- T.O. Bobe a absolvit Liceul Pedagogic din Constanta, in anul 1987, apoi s a inscris la Facultatea de Litere a Universitatii din Bucuresti, sectia limba si literatura romana ndash; limba si literatura latina A debutat cu poezia "Tablou de familie" A studiat in Germania, la Berlin si Stuttgart Botezat…

- De a lungul carierei a ocupat functiile de cercetator stiintific la Institutul de Istorie al Academiei filiala Cluj, lector universitar la Institutul Pedagogic din Constanta, muzeograf principal si sef de sectie la Muzeul de Arheologie Constanta, profesor la Liceul "Mircea cel Batran" Constanta si profesor…

- Am intrat in 2023, an in care Timișoara devine Capitala Europeana a Culturii. Și tot in 2023 sarbatorim 100 de ani de la inaugurarea primei cladiri a Școlii Politehnice timișorene, Facultatea de Mecanica, o cladire emblematica, atat prin stilul arhitectural, cat mai ales prin funcția pe care a indeplinit-o,…

- Preotul Constantin Jinga, conferențiar universitar la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universitații de Vest din Timișoara, a fost printre cei impușcați la Revoluție, in 17 decembrie 1989.

- Editura Junimea din Iasi are un nou director. Este vorba despre Simona Mihaela Modreanu, care a obtinut nota 10 in urma concursului de proiecte de management. Aceasta are in plan atat extinderea in plan international a Editurii Junimea, cat si continuitatea prin literatura si critica literara romana.…