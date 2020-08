Stiri pe aceeasi tema

- Drumul, un drum pietruit, ne duce spre Veverița, un satuc de la marginea raionului Ungheni, inconjurat de paduri, cu cateva case amplasate ba ici, ba colo. Nici tu apeduct, nici canalizare, nici magazin, nici școala… De obicei, unor astfel de localitați li se zice sa-s uitate de Dumnezeu. Veverița,…

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca, daca PNL va castiga zdrobitor alegerile parlamentare, Klaus Iohannis nu va mai avea „Guvernul Meu” si nicio putere asupra PNL, existand riscul ca, in urma unui conflict, seful statului sa fie suspendat din functie chiar de liberalii lui Ludovic Orban, anunța MEDIAFAX.Ion…

- Inaltpreasfințitul Parinte Varsanufie a oficiat duminica Sfanta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopala din Ramnicu-Valcea, in cinstea Icoanei Maicii Domnului Prodromița. In omilia sa, ierarhul a spus ca Maica Domnului este mijlocitoare pentru noi de-a lungul intregii istorii a mantuirii, pana la sfarșitul…

- "La multi ani, sotia mea Gabriela - Albinuta! Iti doresc sa ai sanatate de fier, putere de munca de granit, inima de aur si suflet de clestar! Esti cea mai curajoasa persoana pe care o cunosc, atat in fata bolii grave pe care ai avut-o, cat si a nedreptatilor de multe feluri carora le faci fata cu…

- Afaceristul a explicat ca și-a vazut nepoata doar de doua ori, iar ambele dați au fost de la distanța: „Nu mi-e frica, m-ați vazut pe mine cu masca? Dar ma gandesc la nepoțica mea, am vazut-o de doua ori, de la distanța doar. Noi, oamenii mari, familia, ne putem imbolnavi, doua-trei perfuzii, vitamina…

- „Daca diavolul nu doarme și umbla racnind ca un leu dornic sa ne duca la pierzare, Maica Domnului nu ne lasa“ Moștenitorul spiritual al Sfantului Francisc de Assisi, Padre Pio din Pietrelcina a fost primul preot care a primi stigmatele crucificarii. Este cunoscut in intreaga lume drept: „calugarul stigmatizat“.…

- Medicul Manuela Stanculescu a murit la doar 57 de ani, in urma unui anevrism de aorta. Anunțul a fost facut printr-un comunicat de presa de prof. dr. Șerban Bubenek: „Astazi 27 iunie 2020 Dr. Manuela Stanculescu, Marea Doamna a anesteziei și terapiei intensive adresate pacientului oncologic,…

- In direct la emisiunea „Digi Sport Matinal”, fostul șef de la Liga a spus: „Ar trebui sa ii uram sanatate lui Mircea Sandu. A fost operat, se simte bine. Am vorbit cu el, (e vorba de) afecțiunea veche pe care a avut-o”, scrie GSP.ro Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” in luna noiembrie a anului…