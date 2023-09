Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Octavian Matei, Primarul Municipiului Turda, a transmis un mesaj cu ocazia sarbatorii Nașterii Maicii Domnului. Cu ocazia sarbatorii Nașterea Maicii Domnului, dragi turdeni, va transmit cele mai calduroase urari

- Cele mai frumoase mesaje și urari de Sfanta Maria. Transmite-le un gand frumos celor dragi pe 8 septembrie. Sfanta Maria Mica este sarbatorita anual la data de 8 septembrie. Tot aceasta este data la care putem sa uram ”La mulți ani” celor dragi. Deși mulți fac acest lucru pe 15 august, in realitate,…

- Calendar Ortodox luna SEPTEMBRIE 2023: Nașterea Maicii Domnului, Sfinții Ioachim și Ana și Inalțarea Sfintei Cruci Calendar Ortodox luna SEPTEMBRIE 2023: Nașterea Maicii Domnului, Sfinții Ioachim și Ana și Inalțarea Sfintei Cruci In calendarul creștin ortodox al lunii septembrie sunt remarcate trei…

- MESAJE DE SFANTA MARIA 2023. Se fac urari frumoase si de Adormirea Maicii Domnului 2023 Sarbatoarea cunoscuta drept Adormirea Maicii Domnului, Sfanta Maria, este praznuita in fiecare an pe data de 15 august. Iata de ce nu este greșit sa spui „La mulți ani!” cand sarbatorim Adormirea Maicii Domnului!…

- Mesaje și urari de Sfanta Maria 2023, una dintre cele mai importante sarbatori creștine din an. Este marcata in calendarul creștin-ortodox cu cruce roșie, iar cei care poarta numele Sfintei iși vor sarbatori ziua onomastica pe data de 15 august. Mesaje și urari de Sfanta Maria 2023 De ziua numelui tau,…

- Mii de credincioși care poarta numele Sfintei Teodora, sarbatoresc ziua onomastica. In cazul in care vreți sa transmiteți un gand bun unui apropiat, care poarta acest nume, și ați ramas in pana de idei, venim in ajutorul vostru. Iata cateva urari inedite! Ce nume sunt sarbatorite de Sfanta Teodora?…

- In fiecare an, pe data de 24 iunie, creștinii ortodocși sarbatoresc, potrivit Calendarului Creștin Ortodox, sarbatoarea Sanzienelor sau Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul. Cu aceasta ocazie, multe persoane iși sarbatoresc ziua de nume. Iși serbeaza onomastica cei care poarta numele de: Sanziana, Sinzioana…

- Cum mai este puțin pana cand copiii vor fi in vacanța, am pregatit cele mai frumoase mesaje pentru profesori și elevi, mai ales ca finalul acestui an școlar nu a fost deloc ușor, așa ca, se vor simți apreciați și vor fi incantați ca sunt felicitați.