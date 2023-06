La multi ani, Dan Condurache! ”Cred că meseria asta e ca o cursă de maşini pe teren accidentat” Respectabilul actor Dan Condurache implinește astazi 71 de ani. Etalon de modestie și discreție, artistul ce a jucat in sute de piese de teatru și zeci de pelicule cinematografice a preferat intotdeauna sa fie caracterizat prin munca sa, nefiind adeptul interviurilor. Coleg cu Horațiu Malaele, promoția Institutului de Arta Teatrala și Cinematografica promoția 1975, Dan Condurache a jucat in tot acest timp pe scena Teatrului Mic. A urcat pe scena de peste 600 de ori cu aceeași piesa. Vocea sa a intruchipat sute de personaje prin intermediul teatrului radiofonic, a jucat și in multe producții de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

