La moartea unui poet: Tucu Moroşanu La fiecare astfel de descalecat, profitand de buna dispozitie a oaspetilor, Tucu Morosanu scotea cu sfiala dintr-un raft prafuit acoperit de frunze un caiet cu scoarte de mesteacan din care citea cateva versuri, acompaniat de tacerea ce se lasa in jur. Scria, deopotriva, si in vers clasic, si in vers alb, in functie de cum se inalta sau cobora ceata serii peste vale... Zilele acestea s-a stins din viata un om si un poet minunat, pe cat de bland, pe atat de discret in tacerea sa, dedicat cu totul poeziei. Vestea am primit-o de la Filomena si Daniel Corbu, editorii si prietenii sai de suflet. Moartea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

